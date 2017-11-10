Противоградовая служба Крыма осталась без дров, зато пополнила запас ракет

ГУП «Крымский зерновой элеватор» вооружился противоградовыми ракетами к следующему грозовому сезон, но не может согреть своих сотрудников в уже наступившем отопительном сезоне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале нынешнего года в Крыму восстановили бездействовавшую несколько лет противоградовую службу. Старое оборудование, признав годным, передал вместе с функциями «Крымскому зерновому элеватору», который активно включился в борьбу с градом.

Так, объявлен конкурс на закупку противоградовых ракет «Алазань-6», первоначально за 100 ракет предполагается заплатить 9 млн 890 тыс руб. Всего к грозовому сезону (он в Крыму длится с середины апреля до середины октября) будет приготовлено 648 снарядов.

Служба купит ракеты за счет бюджета республики. А для владельцев садов и виноградников услуга платная – цена защиты каждого гектара от стихии определена в 9 тыс руб

Метеорологи делят грозовые облака на четыре категории, в зависимости от нее в тучу выпускается от 12 до 48 ракет. Поэтому сколько «боеприпасов» может понадобиться службе на сезон, заранее не знает никто. Неснижаемый запас на каждом градобойном пункте составляет 48 ракет.

Кстати сказать, «в поле» метеорологи работают в суровых условиях. Как пояснили «Новому Дню» в «Крымском элеваторе», некоторые пункты службы, расположенные в селах, имеют печное отопление. А купить дрова для их них не удалось уже дважды: по окончании срока аукциона не нашлось желающих поставить топливную древесину в степную часть Крыма.

Случай, кстати, не уникальный: прошлой зимой сторожа-фанаты «Крымского центра планерного спорта» на каждую вахту тащили на гору Клементьева над Коктебелем собственные дрова.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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