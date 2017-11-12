Крым готовится к нашествию китайцев

Крым готовится к «нашествию» безвизовых китайцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство курортов и туризма РК начинает прием документов от туристических организаций, готовых обслуживать в 2018 году туристов из Китая.

Напомним, 29 февраля 2000 года правительства России и КНР подписали соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. В рамках реализации этого соглашения китайские туристы в упрощенном порядке смогут посещать Крым: группы от пяти до пятидесяти человек смогут до пятнадцати суток находиться на территории полуострова по общему списку, не оформляя личные туристические визы.

Напомним, что представители Китая стали одними из первых иностранцев, рискнувших посетить российский Крым. Первая группа туроператоров прибыла на полуостров в ноябре 2015-го года, в разгар блэкаута. Однако временные трудности с электричеством китайцев не смутили. Уже в сентябре прошлого года они привезли в Крым туристов.

Обсуждая перспективы сотрудничества с Крымом в сфере туризма, китайцы настаивают на наличие персонала, владеющего китайским языком, и особых мерах безопасности для своих туристов. Представители КНР неоднократно подчеркивали, что пляжный отдых на полуострове их не интересует, их туристам нужны только достопримечательности. «Безвизовые» китайцы могут обеспечить приличный прирост к турпотоку: так, за первые 9 месяцев текущего года число граждан КНР, посетивших Россию в рамках безвизовых туров, выросло на четверть и достигло 840 тысяч. Количество россиян, съездивших в Китай в рамках соглашения, почти в 300 раз меньше.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.11.17

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