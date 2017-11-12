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Воскресенье, 12 ноября 2017, 18:36 мск

Крым

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На Крым обрушатся сильные ливни

На Крым обрушатся сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение – сегодня вечером на полуостров обрушатся ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, наиболее сильные осадки ожидаются в южных районах и горах.

Крымчан и туристов просят не выходить из дома во время ливней, а если необходимость заставила выйти на улицу, не спускаться в подземные переходы. Водителям рекомендуют во время сильного дождя остановиться, включить аварийные огни и переждать осадки без движения.

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