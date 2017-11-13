В Крым на пару дней заглянет тепло – синоптики прогнозируют неделю без дождей

После длительного дождливого периода в Крым возвращается теплая погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики прогнозируют, что на этой неделе обойдется без осадков. Исключением будет среда, после которой в Крыму ожидается небольшое похолодание.

«Сегодня и завтра без осадков. Температура воздуха днем – 15-20 градусов тепла, ночью – 8-13 градусов тепла. В среду пройдет атмосферный холодный фронтальный раздел, температура воздуха понизится на 4-5 градусов», – сообщила корреспонденту РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По ее словам, такая смена погоды и прогнозируемое потепление – довольно обычное явление для осени в Крыму.

«В субботу и воскресенье – преимущественно без осадков. После прохождения холодного фронтального раздела, днем будет 8-13 градусов тепла, ночью – 3-8 градусов тепла, на побережье – до 10 градусов тепла», – рассказала Любецкая.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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