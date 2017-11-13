В Крыму в тройном ДПТ погибли два человека (ФОТО)

В Белогорском районе на трассе Симферополь – Феодосия погибли два человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне днем возле села Ароматное.
«Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с обгоняемым автомобилем «Шевроле Нива», который двигался в попутном направлении прямо. После чего водитель автомобиля «Пежо Боксер» совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», который двигался во встречном направлении», – сообщили в ГИБДД Крыма.
В результате ДТП два человека – пассажиры микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель «Пежо» с множественными травмами, в состоянии комы был доставлен в реанимацию. Также в аварии пострадал пассажир автомобиля «Фольксваген»: женщину доставили в больницу с сотрясением мозга, переломами ребер и кровоизлиянием. Остальные участники дорожного происшествия не пострадали.
ФОТО группы VK»Автопартнер Крыма»
Белогорск, Анастасия Зук
Белогорск. Другие новости 13.11.17
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