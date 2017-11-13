Крымчане не спешат прививаться от гриппа

Крым попал в аутсайдеры по темпам вакцинации населения против гриппа.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», по данным Роспотребнадзора по состоянию на 10 ноября, на полуострове привито 40% населения.

При этом в отдельных российских регионах прививку сделали уже половина жителей. Пятерку лидеров по охвату вакцинацией населения от ОРВИ и гриппа вошли Тува, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область. Вместе с Крымом статистику портят Карелия (39,8%), Дагестан (39%,) Псковская область (39%) и Чечня (34%).

В крымском минздраве РИА «Новый День» не смогли дать оперативный комментарий.

Ранее медики полуострова озвучивали планы о вакцинации до начала ежегодной волны ОРВИ и гриппа, которую традиционно ждут в конце декабря, до миллиона крымчан. Это как раз те самые 40%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), создание прослойки в 25% привитого населения снижает риск возникновения эпидемии до минимума.

Напомним, в этом сезоне на полуострове будут свирепствовать сразу три штамма вируса гриппа – Н1N1 «Мичиган», Н3N2 «Гонконг» и В «Брисбен».

Симферополь, Оксана Мурзина

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