Экс-начальник Ялтинского порта «причалил» на длительный срок

Бывший глава Ялтинского порта выплатит солидный штраф и отсидит 4,5 года в тюрьме за превышение полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-руководитель порта намерено использовал свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемого им предприятия.

По данным следствия, бывший начальник, зная, что Ялтинский порт сдал в аренду сухогруз «Петр Лидов» на пять лет компании из Санкт-Петербурга «НордШипКом», не предпринял мер для возвращения судна. В итоге сухогруз с мая 2014 по июнь 2015 года безвозмездно использовался частной компанией.

Таким образом, Ялтинский торговый порт недополучил более 18,89 млн рублей прибыли. Также в результате действий управленца бюджет республики недополучил налоговые отчисления в размере 3,4 млн и 3,7 млн млн рублей соответственно.

По решению суда экс-госслужащий признан виновным. Ему назначено наказание – 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также с него взыскали 18,89 млн рублей в пользу порта.

Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщили в ФСБ Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 13.11.17

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