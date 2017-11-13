В Крым на зимовку прибывают лебеди

Первые лебеди в этом году прилетели в Крым на зимовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двух царственных птиц уже можно наблюдать в севастопольской бухте Омега, еще один лебедь облюбовал Феодосийский залив.

Керчь пока навестили только утки, пишут пользователи соцсетей.

Как отмечают орнитологи, ежегодно в Крым из Сибири прилетают несколько тысяч лебедей двух видов – кликун и шипун. В зимние месяцы пернатые заселяют бухты Севастополя, Феодосии, Евпатории, Ялты и Керчи.

Путь сибирских лебедей традиционно лежал в Турцию и Северную Африку, а Крым для них служил всего лишь «перевалочной базой». Но за несколько десятилетий ситуация поменялась. В настоящее время многие птицы завершают свой перелет на полуострове, так как у них выработался инстинкт: крымчане всегда накормят.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 13.11.17

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