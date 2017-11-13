российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2017, 16:27 мск

Крым

,

  1. Крым
  2. 13 Ноябрь 2017

Феодосийский судомеханический завод накопил солидную задолженность перед персоналом

Феодосийский судомеханический завод накопил солидную задолженность перед персоналом

ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод» накопил задолженность по зарплате в размере 2,8 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, деньги сотрудники завода не получали в течение трех месяцев – с июля по сентябрь текущего года. В среднем, каждому сотруднику недоплатили более 58 тысяч рублей. В дело вмешалась прокуратура. В результате, руководство завода рассчиталось со своими работниками.

Напомним, при полной невыплате зарплаты более 2-х месяцев или частичной невыплате более 3 месяцев в отношении руководителя организации-должника может быть возбуждено уголовное дело, топ-менеджер рискует получить дисквалификацию, солидный штраф, а то вовсе угодить под стражу или на подневольные работы.

Феодосия, Варвара Буралакова

Феодосия. Другие новости 13.11.17

Украинцы обрушились на американскую газету из-за российского Крыма. / В Крыму назначили и.о. руководителя регионального УФАС. / В Крым на зимовку прибывают лебеди. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Симферополе нашли средневековый ханский дворец

В Крыму накрыли подпольный цех по разливу суррогатного алкоголя

Ни комфорта, ни опыта: Крым оказался в хвосте рейтинга по благоустройству городов

«Человек низкого морального уровня»: в ДУМК ответили на обвинения Умерова

Украинцы обрушились на американскую газету из-за российского Крыма

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости