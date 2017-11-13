Феодосийский судомеханический завод накопил солидную задолженность перед персоналом

ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод» накопил задолженность по зарплате в размере 2,8 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, деньги сотрудники завода не получали в течение трех месяцев – с июля по сентябрь текущего года. В среднем, каждому сотруднику недоплатили более 58 тысяч рублей. В дело вмешалась прокуратура. В результате, руководство завода рассчиталось со своими работниками.

Напомним, при полной невыплате зарплаты более 2-х месяцев или частичной невыплате более 3 месяцев в отношении руководителя организации-должника может быть возбуждено уголовное дело, топ-менеджер рискует получить дисквалификацию, солидный штраф, а то вовсе угодить под стражу или на подневольные работы.

Феодосия, Варвара Буралакова

Феодосия. Другие новости 13.11.17

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