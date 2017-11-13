Ни комфорта, ни опыта: Крым оказался в хвосте рейтинга по благоустройству городов

Крым оказался на последнем месте в рейтинге Минстроя России по реализации в регионах проекта комфортной городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуостров не смог похвастаться ни своевременным окончанием начатых работ по благоустройству городов, ни опытом успешно завершенных проектов, ни живым участием жителей в принятии решений по городской среде и их положительными отзывами о работе местных властей в данном направлении.

В числе аутсайдеров рейтинга также значатся Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Карелия, Тыва.

В тройку лидеров вошли Татарстан, Калужская область и Чечня.

Отметим, что, по данным специального сайта «Комфортная городская среда», в рамках программы в 2017-м году в Крыму обязались благоустроить 85 дворовых территорий, 19 общественных пространств и 2 парка.

Всего на данный проект российским регионам из федерального бюджета было выделено 25 миллиардов рублей. С учетом софинансирования со стороны регионов эта сумма составляет 45 миллиардов рублей. До конца года планируется благоустроить около 19 тысяч дворов и более 2,7 тысячи общественных пространств.

«За предстоящие 5 лет мы должны навести порядок во всех наших муниципалитетах, сделать существенный шаг вперед в части визуального облика наших городов», – цитирует пресс-служба Минстроя главу министерства Михаила Меня.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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