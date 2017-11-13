В Крыму накрыли подпольный цех по разливу суррогатного алкоголя

В Симферополе бутлегеры наладили производство фальсифицированного алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматели разливали спиртосодержащую жидкость в стеклянные бутылки и металлические банки с разными наименованиями водки. Емкости оклеивали поддельными акцизными марками. Преступники подготовили к продаже более 1,6 тыс стеклянных бутылок объемом 0,5 л. и более 1,7 металлических банок объемом 0,7 л. Всего у бутлегеров было изъято более двух тонн поддельного алкоголя на общую сумму 819 тыс рублей.

В отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере группой лиц». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД Крыма

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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