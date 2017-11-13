В Феодосии объявили войну Санта-Клаусу

В Феодосии решили бороться с Санта Клаусом. Рождественскому волшебнику придется «отдуваться» за всю западную культуру, которой местные чиновники решили дать отпор в преддверии зимних праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на борьбу с Сантой призван Дед Мороз: его день рождения, по словам начальника городского отдела культуры Альберта Доржеева, должен стать основным мероприятием «в рамках борьбы с зарубежным Санта Клаусом». Торжества намечены на 18 ноября.

Напомним, День рождения Деда Мороза 18 ноября празднуют по всей России. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, начинаются морозы.

Откуда взялся Дед Мороз и сколько ему лет, доподлинно не известно. У древних славян одним из первородных богов считался Кродо (Крът) – повелитель жертвенного огня, покровитель священных и жертвенных мест. Его представляли в образе Мороза. Добрым старцем с подарками его представить трудно: считалось, что он несет холод, тьму и смерть.

Позднее Кродо разделился на несколько духов: Зимника, Снежича, Карачуна, Трескуна, Студенца.

У некоторых народов богом зимы был Сивый – воплощение Велеса. Этот бог по своей сути гораздо ближе к Деду Морозу, чем Кродо, так как повелевал животным миром, покровительствовал путникам и мудрецам, творил всяческие чудеса и мог одаривать богатством.

В древних народных сказках зимний бог назывался Морозко. А в 1840 году были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Морозом Ивановичем.

В 80-е годы XIX века в зажиточных домах появилась традиция, по примеру европейских стран, приглашать на детские рождественские праздники Рождественского (Святочного) Деда. Он приносил подарки, чтобы вознаградить детей за хорошее поведение и успехи в течение года.

А в 1910 году его стали изображать на рождественских открытках, и Дед Мороз постепенно «завоевал» всю Россию.

Великий Устюг стал официальной резиденцией Деда Мороза в 1999 году.

Между тем, прообразом Санта-Клауса является Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых во всех христианских конфессиях, включая православие. Первоначально 6 декабря, в день святого Николая по церковному календарю, в странах Европы было принято дарить детям подарки от его имени. Однако в период Реформации, когда не одобрялось почитание святых, в Германии и сопредельных странах персонажем, который раздаёт подарки, стал младенец Христос, а день их вручения был перенесён с 6 на 24 декабря – канун Рождества. В период Контрреформации подарки детям снова стали вручаться от имени святого Николая.

В 1822 году преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей стихотворную рождественскую сказку, повествующую о Санта-Клаусе – сказочном персонаже, дарящем детям подарки. В канун Рождества 1823 года поэма была опубликована в газете Sentinel под названием «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая» и стала очень популярной, в том числе и в России.

В 1931 году компания «Кока-кола» запустила рекламную кампанию для увеличения продаж прохладительных напитков в зимнее время. Так Санта-Клаус завоевал большую часть мира.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 13.11.17

В Симферополе нашли средневековый ханский дворец. / В Крыму накрыли подпольный цех по разливу суррогатного алкоголя. / Ни комфорта, ни опыта: Крым оказался в хвосте рейтинга по благоустройству городов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»