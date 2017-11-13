Оценила по заслугам: бухгалтер медколледжа в Керчи выписала себе премию в миллион рублей

В Керчи на скамье подсудимых оказалась бухгалтер Керченского медицинского колледжа имени Петровой.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщину обвиняют в присвоении свыше миллиона рублей (часть 3 статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путём ввода, удаления, модификации компьютерной информации, вмешательства в функционирование средств хранения, передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, керчанка на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей премиальных доплат к заработной плате.
Максимальное наказание, которое грозит уже бывшему бухгалтеру учебного заведения, – лишение свободы на срок до шести лет с крупным штрафом. Уголовное дело находится на рассмотрении в горсуде.
На данный момент женщина возместила половину присвоенных денег.
Керчь, Оксана Мурзина
Керчь. Другие новости 13.11.17
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