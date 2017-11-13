российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2017, 18:50 мск

Крым

,

  1. Крым
  2. 13 Ноябрь 2017

Едва не погиб из-за санкций: в Крыму спасли капитана иностранного судна

Едва не погиб из-за санкций: в Крыму спасли капитана иностранного судна

Крымские спасатели эвакуировали капитана иностранного судна – мужчине понадобилась срочная медицинская помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в службу спасения поступило сообщение о том, что капитану корабля «Моряк», следующему под флагом Палау и находящемуся в 3 милях севернее мыса Такиль, необходима срочная квалифицированная медицинская помощь: предположительно у мужчины случился инфаркт. Члены команды приняли решение дожидаться помощи крымчан, так как из-за санкций судно не могло зайти в порт российского полуострова.

В скором времени к месту расположения «Моряка» был направлен спасательный катер «Рубин»: мужчина был доставлен на берег и передан медикам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.11.17

Оценила по заслугам: бухгалтер медколледжа в Керчи выписала себе премию в миллион рублей. / В Феодосии объявили войну Санта-Клаусу. / В Симферополе нашли средневековый ханский дворец. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Дачникам и садоводам Крыма продлят сроки на получение земельных участков

Украина грозит России бомбой – информационной

Госсовет Крыма отказал муниципалитетам в автоматическом признании земель муниципальными

Севастопольцы: Местные власти работают против Путина

У Саки появился шахтерский побратим

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости