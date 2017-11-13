Едва не погиб из-за санкций: в Крыму спасли капитана иностранного судна

Крымские спасатели эвакуировали капитана иностранного судна – мужчине понадобилась срочная медицинская помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в службу спасения поступило сообщение о том, что капитану корабля «Моряк», следующему под флагом Палау и находящемуся в 3 милях севернее мыса Такиль, необходима срочная квалифицированная медицинская помощь: предположительно у мужчины случился инфаркт. Члены команды приняли решение дожидаться помощи крымчан, так как из-за санкций судно не могло зайти в порт российского полуострова.

В скором времени к месту расположения «Моряка» был направлен спасательный катер «Рубин»: мужчина был доставлен на берег и передан медикам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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