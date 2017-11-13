У Саки появился шахтерский побратим

Крымский город Саки стал побратимом луганской Брянки. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Интеграционном комитете «Россия – Донбасс» в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Брянка стала двадцатым побратимом известного крымского курорта, причем вторым – из Луганской области: в сентябре 2010 года было подписано аналогичное соглашение с городом Рубежное (сейчас эта территория подконтрольна Украине и контакты прекращены).

Глава Саки Владимир Добрянский отметил возможность приглашать на отдых и оздоровление детей из Брянки, шахтёров и членов их семей. Крымчане также готовы принять на реабилитацию раненных в результате боевых действий военных, подчеркнул он.

Глава администрации Брянки Николай Моргунов, в свою очередь, выразил надежду на разработку и реализацию общих проектов.

Напомним, шахтерский город Брянка с населением 47,5 тысяч человек расположен в юго-восточной части Донецкого кряжа, в 58 километрах от Луганска.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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