Украина грозит России бомбой – информационной

Киев грозится подложить под Россию информационную бомбу. Об этом заявил заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука, заодно, объяснив, зачем правительство тратит деньги на такую сомнительную структуру, как прокуратура Автономной республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Тука сообщил, что прокуратура АРК занимается подготовкой многомиллионных исков – по использованию крымских недр, инфраструктуры полуострова, портов, о нанесении экологического ущерба.

«Примерно две недели назад у нас была очень интересная встреча. Мы планировали ее провести за час, а просидели целых три, – рассказал чиновник. – Встречались с прокуратурой Автономной республики Крым. Пожалуй, 99% наших граждан считает примерно так: какая еще прокуратура Автономной республики Крым? Что она там может делать? Прокуроров у нас там нет, контроля – нет. Какая еще прокуратура АРК?.. А люди работают – и мы им в этом очень большую помощь оказываем. Сегодня у меня была очень замечательная встреча».

Именно по итогам этой встречи и должна появиться та самая информационная бомба, правда, в подробности Тука предпочел не углубляться.

Напомним, Украина регулярно выдвигает России финансовые претензии из-за Крыма: к сентябрю 2017 года Киев насчитал общую сумму ущерба от потери Крыма в размере 1 триллиона 80 миллиардов 352 миллионов гривен (2,6 трл рублей или более 43 млрд долларов по действующему курсу), предусмотрительно заявив, что эта сумма неокончательная.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.11.17

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