Дачникам и садоводам Крыма продлят сроки на получение земельных участков

Госсовет Крыма намерен продлить предоставление земельных участков садовым и дачным некоммерческим объединениям до 1 января 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона одобрил парламентский комитет по имущественным и земельным отношениям. До внесения изменения срок подачи заявлений ограничен 1 января 2018 года.

По словам главы комитета Евгении Добрыни, в Крыму насчитывается 847 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Но в межведомственную комиссию на данный момент поступило всего лишь 264 заявления по предоставлению участков, что составляет 31% от общего числа.

Причиной задержки по подаче документов, по утверждению Добрыни, являются сложности с их подготовкой. Процесс по формированию пакета документов может затруднить получение архивных справок. Возникают сложности у крымчан и в связи с необходимостью проведения кадастровых работ, которые занимают много времени и требуют серьезных вложений.

«Также граждане сталкиваются с корректировкой границ запрашиваемых участков. Потому что часть земельных участков иногда накладываются на земли лесного фонда или особо охраняемой территории. Мы понимаем, что есть положительная динамика – мы видим, что граждане хотят воспользоваться этой процедурой, но просто физически не успевают», – пояснила Добрыня.

Кроме того, комитет согласовал изменения в постановления Совмина Крыма «О Порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» и «О Методике расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым».

Среди изменений: упразднение понятия «цель аренды» при передаче имущества в аренду, так как, по мнению министерства имущества и земельных отношений Крыма, этот фактор приводит к ограничению конкуренцию, снятие с арендатора обязанности предоставлять платежные документы по арендной плате, так как в ведомстве используют электронный документооборот, и другие нововведения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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