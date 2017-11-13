В Крыму обещают упростить процедуру общения с поставщиками ресурсов

Жителям Крыма будет проще взаимодействовать с компаниями-поставщиками, такими как «Крымгазсети», «Крымэнерго» и «Вода Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День, промежуточные итоги выполнения поручений, сформированных после посещения членами Совета министров РК Кировского района, обсуждались сегодня в рамках рабочей встречи главы Крыма Сергея Аксенова с вице-премьером Владимиром Серовым и министром топлива и энергетики РК Вадимом Беликом.

«Уже сейчас идут проверки на предмет обоснованности цен за дополнительные услуги крымских ГУПов, и есть первые положительные результаты, – заявил по результатам встречи Сергей Аксенов. – Так, по словам Вадима Белика, уже с завтрашнего дня вступает в силу приказ, который обязывает «Крымгазсети» снизить расценки на услуги. Размер скидки составит до 20%. Например, если установка бытового газового счетчика стоила 1370 рублей, то теперь эта сумма составила 1099 рублей».

При этом, крымчанам необязательно приходить в подразделения «Крымгазсети» и писать там заявление на замену счетчика: это можно сделать во время проверки показаний приборов учета и передать заявление контролеру. «Также на месте будет заключён договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. В дальнейшем приедет соответствующая служба и окажет услугу на дому», – заверил Белик.

Кроме того, ведется работа по поставке сжиженного баллонного газа в села. На сегодняшний день ГУП «Крымгазсети» закупило достаточно баллонов, чтобы обеспечить всех нуждающихся в этом виде топлива. «Установленная цена за баллон – 760 рублей, и эта цена не должна быть выше», – подчеркнул крымский премьер.

Отдельно прорабатывается вопрос передачи сетей водоснабжения от Кировского района в ведение ГУП РК «Вода Крыма».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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