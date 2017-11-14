Хамсовая путина: рыбаки Севастополя проворнее всех

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в разгаре хамсовая путина, стартовавшая в октябре. В ней активное участие принимают и рыбодобывающие предприятия Крымского полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улицах крымских городов появились многочисленные продавцы хамсы. В Симферополе на выходе из подземного перехода маленькую соленую рыбку предлагают по 150 руб/кг.

По данным Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, рыба продается по 50-140 руб/кг, оптовая цена на соленую хамсу в Керчи составляет 45 рублей за килограмм.

К сегодняшнему дню общий вылов хамсы крымскими рыбаками в Черном и Азовском морях составил 18 тыс тонн, что на 20% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Лидируют на промысле хамсы рыбаки Севастополя, из общего объема добытой рыбы, более 15 тыс. тонн на их счету.

Пока общая добыча составила 30,2 тыс. тонн хамсы. Таким образом, рыбаками Крымского полуострова освоено 60% от общебассейнового объема вылова.

По данным территориального управления, свежемороженую хамсу I-го сорта ждут в Астрахани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Брянске, Белгороде, Таганроге и Новороссийске, а хамса II-го сорта поставляется в зверохозяйства Тверской области.

Севастополь, Ольга Картошина

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