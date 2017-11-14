Летать в Крым станет дороже

В аэропорту Симферополя повысят тарифы на обслуживание авиакомпаний – такова плата за новый аэровокзальный комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс планируется открыть в 2018 году, он сможет принимать до 3 тысяч 650 человек в час или 6,5 млн в год (пока наибольшее число пассажиров зафиксировано на уровне 5,2 млн человек – в 2016 году). В новый терминал, предусматривающий в числе прочего и международную зону, планируется вложить 32 млрд рублей инвестиций. Вернуть их собираются за счет постепенного повышения аэропортовых тарифов. Правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича инвестпроект уже одобрила, а ФАС дано поручение установить долгосрочные регулируемые тарифы в аэропорту Симферополя с учетом инвестиционной составляющей. Например, сбор за взлет-посадку к 2021 году вырастет почти в два раза – с 398 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 616 рублей.

В ФАС поручение пока не комментируют, но известно, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правления службы.

Существующая схема реконструкции аэропортовых комплексов в российских городах предусматривает привлечение средств из различных источников. Как правило, государство финансирует аэродромную инфраструктуру, а строительство аэропорта и развитие прилегающих территорий осуществляются за счет внебюджетных источников.

«Однако в случае аэропорта Симферополя такой способ является довольно нетривиальной задачей. Международные санкции существенно сужают круг возможных инвесторов и, как следствие, удорожают стоимость привлекаемого финансирования. В сложившейся ситуации самым логичным решением было бы профинансировать из бюджета и реконструкцию аэропорта. Но правительство решило соблюсти все правила либеральной модели регулирования отрасли и пойти максимально сложным путем», – цитируют «Известия» независимого аналитика Дмитрия Адамидова.

В рамках договора о синдицированном кредите с совокупным лимитом 23,3 млрд рублей банки, работающие в Крыму, выделят ООО «Международный аэропорт «Симферополь» кредиты на 15,5 лет. За счет повышения тарифов аэропорт надеется вернуть вложенные средства за 4 года.

Можно предположить, что авиакомпании ответят на это повышением стоимости билетов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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