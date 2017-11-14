Крымчан предупредили об отключении телерадиовещания

Жителей Крыма предупредили о временном отключении телерадиовещания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , плановые работы начались на мачтовых антеннах (АМС) радиотелевизионной передающей станции (РТПС) Евпатории. Поэтому горожане периодически не смогут смотреть телеканалы и слушать радио с 9:00 до 17:00 часов.

Аналогичные работы на РТПС Красноперекопска запланированы с 15 по 30 ноября, на РТС в Бахчисарайском районе (Бахчисарай, Куйбышево, Плодовое) – с 20 ноября по 8 декабря, на РТС Старый Крым (Кировский район) – с 4 по 22 декабря.

График технологических перерывов в трансляции телерадиопрограмм везде одинаковый – с 9 до 17 часов в течение 2-х рабочих дней.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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