Резиденты США и Германии оформляют права на недвижимость в Крыму

Иностранцы массово подают документы для регистрации прав собственности на недвижимость в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди обратившихся в Госкомрегистр – резиденты США, Германии, Турции, Израиля и Украины. Чаще всего иностранцы оформляют земельные участки, здания и отдельные помещения.

«Мы руководствуемся в работе отечественными и международными нормами права. Только физические лица в этом году зарегистрировали почти 13 тысяч прав на недвижимое имущество. За юридическими – 1054 регистрации. Процедура оформления прав для иностранцев стандартная и ничем не отличается от аналогичной для граждан Российской Федерации. Единственным условием является наличие апостиля – штампа, подтверждающего легализацию документа, удостоверяющего личность», – сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

При этом в ведомстве очень настороженно относятся к документам, которые подают украинцы – как физические лица – и компании незалежной: чиновники опасаются возможности предоставления поддельных документов с их стороны. Как напоминают в Госкомрегистре, подобные случаи уже были. Так, в конце октября ведомство направило в полицию документы по продаже земельного участка по украинскому госакту, заподозрив, что они являются фальшивыми.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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