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Исчезнувшего 8-летнего крымчанина искали 200 человек

Исчезнувшего 8-летнего крымчанина искали 200 человек

В Бахчисарайском районе Крыма 8-летний мальчик вышел из дома и пропал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники хватились ребенка спустя два часа. Сообщение о пропаже юного крымчанина поступило в службу спасения вчера в 15:50.

В поисковой операции были задействованы сотрудники МЧС Крыма, «Крым-Спаса» и МВД. Учитывая, что в это время года быстро темнеет и после этого резко понижается температура, вскоре к ним подключились военные, волонтеры и местные жители.

Искали «пропажу» около тех часов. В итоге мальчика нашли в саду около села Глубокий Яр, в 8 километрах от его дома. Ребенка передали матери и доставили в больницу на обследование, но медицинская помощь юному беглецу не понадобилась.

Причины происшествия устанавливают компетентные органы, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Бахчисарай, Анастасия Зук

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