Пятимесячное падение: жилье в Ялте продолжает дешеветь

По итогам октября цены на аренду жилья в Ялте упали на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 14% к показателям аналогичного периода прошлого года.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», средний ценник ялтинской однокомнатной квартиры в среднем составляет 17 тысяч 859 рублей.

Напомним, что самая высокая стоимость съемного жилья в курортной столице Крыма была зафиксирована в мае текущего года – 23 тысячи 113 рублей. А уже с июня цены пошли на спад.

В октябре начали сдаваться и хозяева недвижимости, выставленной на продажу. Впервые за полгода зафиксировано незначительное, но снижение ее стоимости: – 1% по сравнению с сентябрем.

По данным аналитиков портала недвижимости «Домофонд», в прошлом месяце «однушку» предлагали за 4 миллиона 385 тысяч 793 рубля.

В крымской столице съемное жилье также подешевело (-1%) – 22 тысячи 886 рублей за однокомнатную квартиру.

Цены на продаваемую недвижимость, напротив, подросли на тот же 1%. Средняя стоимость «однушки» – 2 миллиона 536 тысяч 819 рублей

В Севастополе арендуемые квадратные метры поддержали общий тренд: – 4% к показателям сентября или 19 тысяч 272 рублей за одну комнату. «Продажа» сохранилась на уровне прошлого месяца: 3 миллиона 169 тысяч 886 рублей за «однушку».

Аналитики «Домофонда» отмечают, что в сравнении с прошлым годом купить квартиру в крымских городах стало на 3% – 8% дешевле.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 14.11.17

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