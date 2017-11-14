В Симферополе намерены отказаться от маршруток – речь идет о малогабаритных автобусах «Богдан» и «Эталон». Об этом сегодня на заседании Совета министров РК заявил глава администрации города Игорь Лукашев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к концу года должна завершиться разработка новой маршрутной сети крымской столицы, и в начале 2018 года маршруты будут выставлены на торги. Претендовать на них смогут перевозчики, оборудовавшие свой транспорт системами «Глонасс», автоматизированными системами оплаты. Предпочтение будет отдаваться большим автобусам: «Пусть их будет на маршрутах меньше, зато они буду комфортнее для пассажиров», – заявил Лукашев, подчеркнув, что, заменив малогабаритные автобусы большими, городские власти надеются разгрузить основные магистрали, где как раз маршрутки нередко становятся причиной заторов.

При перезаключении договоров будет учитываться и то, как перевозчик выполняет взятые на себя обязательства. Особенно это касается работы после 20:00. По словам Лукашева, число жалоб в последнее время по этому поводу сократилось на 50%, но все равно еще много.

«Столько денег за перевозку льготников, сколько они получили в текущем году, транспортники не получали никогда, – возмутился глава Крыма Сергей Аксенов. – Должна быть отдача».

Глава Симферополя подтвердил: задолженности перед перевозчиками за обслуживание льготников нет, все предъявленные суммы оплачены в полном объеме. С 4 компаниями, не соблюдающими график движения, будут разорваны договоры.

«Когда они представляют документы на компенсацию, то все указывают, что возят до 23 часов. А это уже можно расценивать как мошенничество», – отметил Аксенов, поручив передать документы на перевозчиков, нарушающих графики движения, в правоохранительные органы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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