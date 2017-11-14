В аэропорту Симферополя приземлился неисправный самолет

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь, приземлился в крымской воздушной гавани, но не смог самостоятельно добраться от взлетно-посадочной полосы до места стоянки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером. В социальной сети жители крымской столицы сообщили, что в сторону аэропорта «Симферополь» отправились колоны машин скорой помощи и МЧС. По словам пассажиров борта, самолет совершил экстренную посадку из-за неисправного двигателя.

Между тем, в дирекции аэропорта опровергли информацию об экстренной посадке: «После штатной посадки воздушного судна Airbus A320 экипажем была выявлена неисправность, которая не влияла на безопасность полета, но препятствовала самостоятельному рулению самолета от взлетно-посадочной полосы до места стоянки. В результате командир воздушного судна принял решение запросить буксировку самолета к месту стоянки с помощью тягача», – сообщил РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

В воздушной гавани не смогли уточнить, куда именно направлялись машины спецслужб, о которых сообщали очевидцы.

Симферополь, Анастасия Зук

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