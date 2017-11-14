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Вторник, 14 ноября 2017, 13:40 мск

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Крым не освоил и половины выделенных федеральных средств

Крым не освоил и половины выделенных федеральных средств

Крым снова отстает в освоении бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 14 ноября из 157 миллиардов годовых назначений освоено чуть более 104 миллиардов, или 66,3%. Причем, если республиканская часть выполнена почти на 90%, то средства, выделенные из федерального бюджета освоены лишь на 44%.

Министр финансов Крыма Ирина Кивико предупредила ведомства и муниципалитеты, что у них осталось ровно 5 недель для подачи заявок на финансирование, а те, кто не выполнит бюджетные назначения, в 2018 году будут оштрафованы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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