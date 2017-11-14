Проблему с дефицитом мусорных контейнеров в Симферополе решат заключенные

В Симферополе сложилась острая ситуация с нехваткой мусорных контейнеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит контейнеров для сбора ТКО в столице республики составляет 1,5 тысячи штук.

«На перспективу необходимо приобрести 2,5 тысячи контейнеров объемом 1,1 кубометра. Уже сегодня заключаются договора с ФСИН по изготовлению металлических контейнеров. Малые партии по 300 контейнеров обещают поставлять по процедуре, не требующей проведения торгов», – сообщил на заседании Совета министров Крыма глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

По его словам, спецтехника, задействованная в вывозе мусора, находится в изношенном состоянии, требует ремонта.

Также Лукашев сообщил о планах администрации по приобретению контейнерных мусорных площадок закрытого типа, предназначенных для центральных улиц Симферополя. Чиновники уже связались с производителями, но пока подсчитывают, во сколько обойдется приобретение конструкций.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу Лукашева, подчеркнув, что перед установкой таких площадок, чиновники должны выслушать мнение общественников и представителей управляющих компаний.

«Я в выходные Симферополь практически весь объездил. Многие баки стоят прямо на проезжей части, занимают полосы движения», – сказал Аксенов, добавив, что из-за незаметности баков «в ночное время их можно зацепить» автомобилем.

Кроме того, глава Крыма поручил рассмотреть возможность повышения зарплат дворникам, что может поспособствовать в ускорении приведения города в порядок. При этом он раскритиковал бывшего главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева, так как при нем «из 1025 улиц убиралось 154».

«Надо поддержать людей, которые работают в коммунальных службах. Люди выходят рано на работу, но уровень оплаты их труда – самый минимальный», – подчеркнул Аксенов.

В свою очередь Лукашев заявил, что чиновники администрации следят за адекватностью зарплат дворников, чтобы она была «не слишком великая, не слишком низкая».

«Главное, чтобы не слишком великая у руководителей была. Если у людей на месте будет большая – то я не против. А у руководителей – в зависимости от успешности деятельности предприятия. Должна быть совесть у руководителей. Не может быть так, что у руководителя 300 или 150 тысяч рублей зарплата, а у людей – 6 тысяч рублей. Лично проконтролируйте ситуацию», – заключил глава Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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