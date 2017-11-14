В Крыму определили плату за детсады на 2018 год

В Крыму определили родительскую плату за содержание детей в дошкольных учреждениях на 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах родители, как и в 2017 году, будут платить в среднем 105 рублей в день за каждого ребенка.

Не изменится и максимальная плата. Дороже всего содержание детей в дошкольных учреждениях обойдется жителям Симферополя: 119 рублей при работе учреждения до 10 часов, 148,7 руб – при 10-12 часах работы, 178,4 руб – при работе свыше 12 часов. Дешевле всего – в Джанкойском и Первомайском районах – от 66,8 до 100 рублей в зависимости от графика работы учреждения.

Отметим, с 2018 года компенсация родительской платы для определенных категорий граждан будет производиться не только в государственных и муниципальных детских садах, но частных – соответствующие изменения в республиканское законодательство внес сегодня Совет министров РК.

Напомним, компенсация начисляется следующим образом: размер родительской платы делится на количество рабочих дней в конкретном месяце, затем умножается на количество дней, которые ребенок ходил в детский сад, полученный результат умножается на процент, установленный за первого, второго или третьего и последующих детей.

Министерству образования, науки и молодежи РК поручено предоставить субвенции муниципальным бюджетам на выплату компенсаций.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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