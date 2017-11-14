Украинский хореограф продавал наивных соотечественниц в сексуальное рабство

В Николаевской области задержан сутенер, продавший украинок в сексуальное рабство в Турцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34-летний мужчина работал учителем хореографии. Известно, что девушки, «трудоустроенные» преподавателем, отправлялись в Турцию, будучи уверенными, что они будут танцовщицами в ночных клубах, так как получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии. Им обещали достойную зарплату: от 350 до 400 долларов за ночь. За быстрое оформление документов все «облагодетельствованные» были должны хореографу круглую сумму, которую обязались выплатить с заработков.

После прибытия в Турцию одним украинкам сообщали, что танцевать они будут за 40 долларов, других и вовсе ставили в известность, что для танцев они не подходят и будут «разводить» клиентов на алкоголь за 10 долларов за ночь. В итоге девушки не могли расплатиться с «работодателем» и их принуждали к занятиям проституцией. По такой схеме николаевский сутенер каждые две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов за каждую девушку.

Известно, что у преступника были сообщники в Киевской, Запорожской, Львовской, Херсонской и других областях Украины. Жертвами обманщика в основном становились малообеспеченные девушки или студентки в возрасте от 19 до 34 лет. Обязательным условием для «трудоустройства» было худощавое телосложение. Пока неизвестно, сколько именно жриц любви сутенер успел отправить в Турцию: в пресс-службе полиции Николаевской области ограничились фразой: «Украинки отправлялись за границу партиями».

Мужчина был задержан в аэропорту Одессы с двумя девушками 20 и 23 лет. Теперь торговцу живым товаром грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Николаев, Анастасия Зук

Николаев. Другие новости 14.11.17

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