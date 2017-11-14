В Крыму наладили движение общественного транспорта в отдаленных районах республики

В министерстве транспорта Крыма заявили о решении проблем с транспортной доступностью в ряде районов республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионах утвердили схемы с расписанием движения, поэтому, по утверждению чиновников, местное население больше не будет испытывать неудобство при попытке уехать на общественном транспорте.

По словам министра транспорта Крыма Игоря Захарова, речь идет о Бахчисарайском, Кировском, Джанкойском и Ленинском районах.

На заседании правительства он сообщил о проведенных совещаниях, в которых принимали участие перевозчики и главы сельских поселений, что и позволило сформировать всю документацию по схемам движения с учетом пожеланий местных жителей. При этом без проблем все равно не обошлось.

«Есть узкий момент по ряду сельских поселений – у нас там с дорогами совсем все плохо. Туда кроме как на тракторе не проедешь», – заявил Захаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Госкомитету дорожного хозяйства обратить на такие населенные пункты особое внимание при формировании дорожной программы и проложить там нормальные дороги.

Также Захаров сообщил о помощи, оказанной нескольким МУПам в получении лицензий на перевозки, и в заказе для них дополнительного транспорта в рамках некоммерческого лизинга. Так, муниципальное предприятие в Кировском районе получит 15 автобусов, которые будут обслуживать часть Нижнегорского и Советского районов. Еще 25 автобусов получит МУП, занимающийся перевозками в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. По планам, муниципалитеты получат транспорт до конца года.

«На сегодняшний день вопросы доступности каждого населенного пункта решены или нет? Или только составлен план? Сейчас в любой населенный пункт из этих районов хотя бы раз в день можно добраться?», – поинтересовался Аксенов, выслушав доклад министра.

Захаров ответил утвердительно, после чего глава Крыма поручил опубликовать все согласованные планы по схемам на портале правительства и обеспечить наличие актуальных расписаний на остановках.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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