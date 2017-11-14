В Кировском районе задержали пьяного крымчанина, насмерть сбившего пешехода

В Кировском районе Крыма задержали 26-летнего водителя, насмерть сбившего 22-летнего парня.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, ДТП произошло 12 ноября около часа ночи. Пытаясь отъехать от бара, водитель «легковушки» повредил припаркованный рядом автомобиль, а затем на обочине наехал на пешехода. Молодой человек скончался на месте еще до приезда «скорой помощи», а виновник аварии с места преступления скрылся.

Его удалось задержать через два часа после произошедшего. Экспертиза зафиксировала в крови у крымчанина пятикратное превышение нормы по алкоголю. Чемпион по литрболу признался, что события той ночи помнит смутно. После пьяной ссоры с сожительницей он с приятелем поехал в увеселительное заведение «продолжать вечер». Окончание «культпохода» из памяти стерлось.

В отношении крымчанина возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ближайшие семь лет он может провести за решеткой.

Кировский район, Оксана Мурзина

Кировский район. Другие новости 14.11.17

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