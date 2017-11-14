В Севастополе министра, укравшего 4 миллиона, отпустили на свободу

Экс-министр аграрной политики Крыма и его сообщница, присвоившие 4 миллиона рублей из бюджета Севастополя, избежали уголовного наказания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастопольский городской суд, рассмотрев апелляцию фигурантов дела, изменил ранее вынесенный Ленинским районным судом приговор.

В результате вместо трех и двух лет колонии общего режима бывший высокопоставленный чиновник и его напарница вышли на свободу. Правда, им все же предстоит выплатить штраф – 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в сентябре-декабре 2014 года, экс-министр аграрной политики полуострова и его сообщница подали в департамент промышленности и сельского хозяйства Севастополя фиктивные документы на получение компенсации затрат сельхозпроизводителей из федерального бюджета.

Согласно бумагам, экс-чиновник через подконтрольную ему организацию якобы купил у компании собственной матери 500 кур, 20 телят, а также сельскохозяйственную технику и оборудование. Сумму сделки оценили в 3,99 миллиона рублей.

В севастопольском департаменте документы приняли и одобрили выделение средств.

В июне текущего года участники аферы были осуждены за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Однако успешно оспорили решение Ленинского райсуда.

Тем не менее, накануне прокуратура Севастополя заявила о том, что ей удалось в Ленинском районном суде добиться полного возмещения ущерба, нанесённого бюджету города, сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 14.11.17

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