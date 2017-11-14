Несовершеннолетний крымчанин, пообщавшись в соцсети, сбежал из дома

14-летний крымчанин отправился в путешествие, не посвятив в свои планы родителей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, о пропаже подростка заявил его дядя. Родители в это время пытались разыскать сына самостоятельно. На поиски парня был поднят личный состав органов внутренних дел по Симферопольскому району Крыма, привлечены оперативные службы. К розыскным мероприятиям подключились и соседние регионы.

Мальчика нашли через 4 дня в Краснодаре. Он рассказал, что на автобусе доехал до Симферополя, затем направился в сторону Керчи и благополучно переправился на пароме. В Краснодар он отправился, чтобы встретиться с 15-летней подругой по социальной сети.

В настоящее время подросток возвращен в семью. За время пребывания без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было, информирует пресс-служба министерства.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в середине сентября из дома сбежали двое севастопольских подростков. Несовершеннолетнюю парочку искали по всему полуострову, а нашли в Ростове-на-Дону в начале октября – через две недели после побега.

Между тем, в Крыму ищут очередного пропавшего подростка – сегодня в 3 часа ночи ушла из дома 14-летняя жительница Севастополя.

Симферопольский район, Оксана Мурзина

Симферопольский район. Другие новости 14.11.17

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