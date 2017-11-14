Керченские больницы объединят в одну

Правительство Крыма определилось с вопросом реорганизации Керченской больницы №1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение, предусматривающее присоединение к медучреждению Керченской городской больницы №2, приняли на заседании Совета министров республики.

Документ предусматривает, что Керченская больница №1 станет правопреемником присоединяемого учреждения, а его «основные цели деятельности» – сохраняются без изменений. Комиссию по прекращению деятельности Керченской городской больницы №2 возглавит главврач больницы №1 Керчи Марат Еникеев.

Напомним, Еникеев, до получения новой должности работавший главврачом в Керченской больнице №2, ранее утверждал, что с реорганизацией «ничего не меняется», но у двух учреждений будет единый руководящий аппарат. Само объединение, по его словам, позволит упростить «бюрократическую круговерть» для пациентов.

Стоит отметить, что тема присоединения одной больницы к другой не раз вызывала возмущение у керчан. Так как больница №1 долгое время находится в кризисном состоянии: сотрудники учреждения жаловались на невыплату стимулирующих пособий, на острую нехватку специалистов, на отсутствие нормальных условий в больнице. Наличие проблем признал и Еникеев. Он пообещал разобраться с задолженностью больницы перед кредиторами, организовать ремонт лифтов и навести порядок в учреждении.

«Мы проводим реорганизацию Керченской больницы №1. Она была в тяжелом финансовом положении. Сейчас мы объединяем ее с больницей №2. Это позволит улучшить условия труда, уменьшить управленческие расходы. Больница остается на своем месте, качество медицинской помощи должно только улучшиться», – представил проект распоряжения на заседании Совмина министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Отметим, что на комиссию по ликвидации Керченской городской больницы №2 также возлагается функция по проведению мероприятий, связанных с высвобождением работников. Ранее некоторые сотрудники учреждения высказывали свои опасения насчет того, что после принятия распоряжения Совмина они могут оказаться без работы в реорганизованной больнице. Однако Еникеев заявлял, что сокращения не планируются, так как штатное расписание в учреждении за два года было «приведено в соответствии». Официально подтвердить информацию о том, что увольнений медиков не будет, в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма сегодня не смогли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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