На улицах Симферополя увеличат число эвакуаторов

В Симферополе увеличат штат сотрудников ГИБДД и число автоэвакуаторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневно на улицах столицы Крыма работают 6 эвакуаторов, их сопровождают 4 наряда ГИБДД.

В течение года они забрали с улиц почти 11,5 неправильно припаркованных автомобилей – по 50-60 в день.

Однако, по словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, 6 эвакуаторов не в состоянии охватить весь город, поэтому работают они, в основном, в центре и то не всегда справляются. Лукашев заявил, что есть возможность выводить на улицы 10 эвакуаторов, но нужно увеличить число сопровождающих нарядов ГИБДД.

Глава РК Сергей Аксенов попросил руководство республиканского и городского подразделений Госавтоинспекции выделить хотя бы 2 дополнительных экипажа, но отметил, что в Симферополе базируется всего лишь рота ГИБДД, поэтому людей не хватает. И сообщил о намерении обратиться к руководству ведомства с просьбой увеличить численность дорожной службы хотя бы до батальона.

Отметим, наиболее распространенным нарушением симферопольских автомобилистов является парковка в зоне действия знаков «остановка (стоянка) запрещена». Сейчас в городе определено более 200 таких мест. И проблема в том, что поблизости легальных парковок не организованно.

«Если стоянка в этом месте необходима, но висит запрещающий знак, его надо убрать», – заявил Сергей Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.11.17

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