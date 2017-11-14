Украинские военные открыли огонь по школьникам в ДНР

ВСУ обстреляли пригород Горловки из минометов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские военные открыли огонь по поселку Зайцево как раз в то время, когда школьники идут на учебу.

«Обстрел улиц населенного пункта Зайцево, по которым дети двигались в школу, велся с применением 82-миллиметровых минометов», – цитируют РИА «Новости» Басурина. По его словам с 7 до 8 часов утра по поселку было выпущено пять мин. Во время обстрела школьники были вынуждены прятаться за зданиями. Благодаря счастливой случайности, никто из детей не пострадал.

Отметим, что за прошедшие сутки, по данным оперативного командования ДНР, украинские силовики 47 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли 19 населенных пунктов республики.

Горловка, Анастасия Зук

Горловка. Другие новости 14.11.17

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