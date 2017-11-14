Украинские военные самолеты переделают, чтобы избавится от русской зависимости

Украина решила собирать военный самолет Ан-70 без российских составляющих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военно-транспортный самолет Ан-70 модернизируют специалисты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции.

«Ан-70 получит новую авионику и избавится от российских деталей. Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета, в первую очередь, благодаря передовым цифровым системам», – сообщили в пресс-службе украинского концерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие «Антонов». Отметим, что в 2015 году Ан-70 был принят на вооружение ВСУ. На Украине рассчитывают, что «избавление» от российских запчастей расширит мобильность и боеспособность украинских военных.

В тоже время, в концерне подчеркивают, что главная задача – «лишить украинскую промышленность зависимости от российских комплектующих путем налаживания сотрудничества с прогрессивным миром».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.11.17

Украинские военные открыли огонь по школьникам в ДНР. / В Крыму определили плату за детсады на 2018 год. / Новым замом министра курортов и туризма Крыма стала представительница бизнеса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»