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Глава немецкой разведки: Западу нужно забыть про Крым и дружить с Россией

Глава немецкой разведки: Западу нужно забыть про Крым и дружить с Россией

Западу следует закрыть для себя крымский вопрос и начать восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала «поразительную» модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль назвал это «внушающим беспокойство».

Главный немецкий разведчик уверен, что Россия стремится вернуть себе лидирующую роль на европейском континенте – в частности, «ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно – вбить между ними клин», поэтому Запад не должен питать иллюзий на скорое улучшение отношений с Москвой. «Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу», – цитирует Süddeutsche Zeitung главу BND.

Каль заявил, что «не следует больше питать надежды по вопросу Крыма», подчеркнув, что «силовые амбиции России будут расти» и это будет «неудобный сосед».

Решение проблемы Каль видит в налаживании «тесных связей» с Москвой: нужно держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли, отметил главный немецкий разведчик.

Мюнхен, Артем Рокотов

Мюнхен. Другие новости 15.11.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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