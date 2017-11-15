Московские рестораторы поражены нежеланием крымских коллег учиться

Московского ресторатора крымские коллеги поразили нежеланием учиться и российские – боязнью стать нерукопожатными в Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы фестиваля высокой кухни в Ялте столкнулись с нежеланием крымских рестораторов повышать свой профессиональный уровень. Серия авторских мастер-классов от топовых шеф-поваров и мэтров кулинарии оказалась мало востребованной у представителей общепита.

Напомним, 17 ноября стартует Crimean Gastronomic Seasons. Проект нацелен на раскрытие потенциала региона, продвижение его гастрономической и исторической составляющей, возобновление традиций аристократического отдыха путем погружения в высокую гастрономию (что позволит сформировать привлекательный имидж для туристов из России и зарубежья). Кроме того, предполагается, что популяризация локальных продуктов позволит включить в коммуникацию производителей и фермеров, создать единое сообщество рестораторов и поставщиков. Проведение профессиональных мастер-классов от топовых шеф-поваров со всего мира призвано способствовать развитию ресторанно-гастрономического направления.

По словам организатора фестиваля Романа Лужного, большая практика открытия ресторанов в Москве и предолимпийском Сочи позволяет организовать всесезонный фестиваль международной кухни в Ялте с участием звезд мировой и отечественной гастрономии.

«Это некий слет специалистов для развития Крыма, – считает Лужный. – Если будет только одно заведение блистать гастрономией, мы не сможем покрыть все пожелания гостей».

По замыслу организаторов, раз в две недели по пятницам признанный мэтр кулинарии будет давать мастер-классы для крымских поваров. Он же в субботу приглашает гостей на гала-ужин с возможностью пообщаться и получить какие-то советы, а в воскресенье отправляется в Ялтинский реабилитационный центр с подарками и благотворительными уроками приготовления десертов и сладостей.

«Мы несколько затянули с началом, поэтому первым 17 ноября приезжает известный шеф-повар Мирко Дзаго, вторым 24 ноября – Илья Захаров», – уточнил Лужный и добавил, что в числе приглашенных звезд также Ринат и Тимур Агзамовы.

Всего до конца апреля в рамках фестиваля ожидается приезд 20 шефов, в том числе обладателей звезд Мишлена.

«Каждый проводит серию мастер-классов, – подчеркнул организатор. – И поскольку это не коммерческое мероприятие, для участника мастер-класс обойдется в 5 тысяч рублей».

В такую же стоимость обойдется участие в обучающих программах для барменов, управляющих гостиниц и т. д., которые будут проходить каждую третью фестивальную неделю.

«Мы привезем лучших бартендеров России, – заверил Лужный. – С 8 по 10 декабря у нас Олег Решетников с командой холдинга White Rabbit Family».

По словам организатора, все мастер-классы сделаны для совместного развития, поскольку прошедший курортный сезон показал падение на 30% выручки у ресторанных объектов. Без гастрономического туризма вообще нельзя говорить о продуктивном межсезонье в Крыму.

«Хотелось бы развиваться не одному, но в данный момент почему-то местные рестораторы и повара проявляют крайне слабую активность, – указал Лужный. – Для меня это не понятно, потому что я платил деньги, вывозил команду в Москву, чтобы посетить мастер-классы одного шеф-повара, затем другого. А здесь привозят пул мастеров, а мы не идем, мы все знаем».

При этом организатор уверен, что главная проблема в нежелании владельцев и топ-менеджмента вкладывать средства в повышение квалификации персонала.

«В Сочи также столкнулся с тем, что не хотели: «…нам это не надо, сезон три месяца», – посетовал Лужный. – Но сейчас все работают круглогодично. Я вас попрошу не пожалеть чернил и достучаться до той ниши, которая встречает гостей и готовит для них еду – мы открыты».

Отдельно Лужный отметил сложности с организацией приезда шеф-поваров в Крым. Причем в большинстве – граждан России.

«Я не буду называть фамилии, но из Италии, Франции и много поваров из России, которые гастролируют по Европе, опасаясь запретов, отказались», – пояснил Лужный.

Несмотря на сложности, организаторы надеются развить «Крымские гастрономические сезоны» в круглогодичный формат с проведением в летнее время масштабных праздников крымской кулинарии.

Симферополь, Глеб Заскоков

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