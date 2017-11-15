В Крыму на границе с Украиной задержали нелегала

Крымские пограничники задержали украинца, пытавшегося вернуться на родину в обход погранпункта.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, вначале гражданин соседнего государства собирался пересечь границу через пункт пропуска «Джанкой». Однако у него не оказалось с собой паспорта. Вместо документа, удостоверяющего личность, украинец предъявил справку об его утере. По словам мужчины, паспорт он потерял в Ялте, пока гостил у знакомой.

Пограничники напомнили украинцу, что предъявленную справку в качестве основания для пропуска через госграницу они принять не могут и направили в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину.

«Однако, вопреки здравому смыслу, мужчина принял решение двигаться в сторону залива Сиваш и попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска незаметно для пограничников», – рассказали в пресс-службе управления, добавив, что нарушитель госграницы был задержан тревожной группой.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».

Джанкой, Оксана Мурзина

Джанкой. Другие новости 15.11.17

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