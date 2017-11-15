Английская дочка ВТБ банкротит крымские компании

Арбитражный суд Крыма ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Бета Солар», занимающегося производством и передачей электроэнергии. Истцом в этом деле выступает лондонское подразделение группы ВТБ VTB Capital Plc, ответчик принадлежит кипрской компании Ournia Commercial Ltd.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2016 года арбитражный суд Крыма, рассмотрев иски «Сбербанка России», признал банкротами компании «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированные в Симферополе по одному адресу.

Напомним, в 2011-2012 годах в Крыму активно строились солнечные электростанции (СЭС). Компанию Black Sea Renewable Energies GmbH, зарегистрированную в Австрии, связывали с именем братьев Клюевых, старший из которых был тогда вице-премьером Украины.

Землю под размещение солнечных коллекторов многочисленные «Солары» и «Пиви» получали там, где хотели, – обычно поближе к населенным пунктам и существующим электросетям, чтобы не тратиться на подводящие линии.

Так, только одним решением Совмина Крыма в апреле 2012 года в аренду 17 частным фирмам под размещение солнечных электростанций было выделено 540 гектаров – участки площадью от 10 до 60 гектаров в степной и предгорной местности на территории 11 районов Крыма.

В РФ солнечные станции оказались не столь популярны: даже полностью смонтированная СЭС во Владиславовке (вблизи Феодосии) не была введена в эксплуатацию, а у недостроенных начались проблемы: землю нужно было переоформлять, средства оказались кредитными – требования по долгам предъявил «Ощадный банк» Украины.

Правда, в Арбитражный суд Республики Крым в июле 2015 года от имени кредитора обратилось АНО «Фонд защиты вкладчиков», но эти иски были отклонены – суд счел, что Фонд не имеет на это полномочий.

А осенью 2015 года были зарегистрированы заявления «Сбербанка России» о признании банкротами компаний из их числа: «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар».

Сейчас в Арбитражном суде Крыма, помимо иска к «Бета Солар», находятся заявления все той же VTB Capital Plc о банкротстве ООО «Альфа Солар», ООО «Гамма Солар» и ООО «Зета Солар», так же принадлежащих кипрской компании. При этом все 4 компании зарегистрированы по одному адресу – на той же улице Рубцова, в том же доме и в том же офисе, что и уже обанкроченные «Солары».

Всего, согласно официальным данным, группа «соларных» компаний зарегистрировала в Крыму 18 ООО и ЧАО, строивших солнечные электростанции. Все они зарегистрированы в том же офисе (либо соседнем), что и вышеперечисленные компании. Некоторые из них активно судятся с различными инстанциями. Например, несколько ООО «Краймиа Солар» (различаются порядковым номером 1,2 и так до 5), принадлежащие опять же австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH, в августе текущего года предъявили иски к ГУП «Крымэнерго», требуя взыскать задолженность за поставленную энергию. Между тем, уже обанкроченные «Солары» требуют, чтобы компании «Краймиа» тоже вернули им долги.

Добавим, что свои требования к «Соларам» – в украинских судах – предъявил и сам «Ощадбанк».

Например, по данным РАПСИ, суд Киевской области обязал компании «Краймиа Солар 1» и «Краймиа Солар 3», строившие в селе Родниковое солнечные электростанции, полностью рассчитаться по кредитам «Ощадбанка» на общую сумму около 7 миллионов долларов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.17

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