Украинцам скоро нечем будет платить за газ: ожидается новое подорожание

Стоимость голубого топлива на Украине увеличилась в десять раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, коммунальные платежи в «Незалежной» стремительно растут, несмотря на то, что номинальные доходы украинцев в соотношении с тарифами стоят на месте.

Он отметил, что в 2013 году газ стоил около 670 гривен за тысячу кубометров: «Сегодня – 6 тысяч 800 гривен», – посетовал политик в эфире украинского телеканала и подчеркнул, что из-за дорогого газа на Украине в 11 раз выросли и цены на коммунальные услуги, а стоимость электроэнергии увеличилась в 5 раз. По данным украинских СМИ, следующее подорожание цен на голубое топливо ожидается уже в текущем месяце: по сравнению с ценами на октябрь 2017 в ноябре тарифы вырастут еще на 7,5%. При этом специалисты, прогнозируют, что в 2018 году газ подорожает на 19% – примерно до 8,3 гривен за кубометр. Отметим, семья из трех человек может сжигать примерно 10 кубов месяц на приготовление пищи. Еще 4,5 – 5 кубов уходит на обогрев 1 квадратного метра площади, если дом оснащен газовой системой отопления.

Эксперты отмечают, что с такими темпами далеко не все граждане «Незалежной» смогут оплачивать коммунальные услуги.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.11.17

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