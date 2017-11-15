Наказал за зазнайство: в Крыму сержант избил офицера за отказ здороваться

Старший сержант одной из воинских частей Крыма оказался на скамье подсудимых за избиение старшего по званию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пьяный военнослужащий набросился на капитана за то, что тот с ним не поздоровался.

По данным следствия, инцидент произошел в столовой воинской части в июле этого года. Подсудимый ударил потерпевшему кулаком по лицу и ногой в область груди. Последний отделался ушибами мягких тканей, не повлекших вреда здоровью.

Однако Крымский военный гарнизонный суд, который рассматривал дело, посчитал, что старший сержант нанес урон чести и достоинству старшего по званию, унизив его в присутствии других военнослужащих.

В соответствии с частью 1 статьи 334 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей) виновный приговорен к лишению свободы на один год в колонии-поселении, сообщает пресс-служба суда.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.11.17

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