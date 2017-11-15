российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2017, 17:03 мск

Крым

,

  1. Крым
  2. 15 Ноябрь 2017

Крымчанин угодил под электричку и выжил

Крымчанин угодил под электричку и выжил

В Крыму электропоезд «Симферополь-Джанкой» сбил 58-летнего мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перегоне станций «Урожайная – Отрадное». По словам машиниста электропоезда, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировал на звуковой сигнал. Машинистом было применено экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшему удалось выжить, его увезли с места инцидента врачи скорой помощи.

По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД Крыма.

Также в полиции напомнили о необходимости переходить железнодорожные пути только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 15.11.17

Наказал за зазнайство: в Крыму сержант избил офицера за отказ здороваться. / Украинцам скоро нечем будет платить за газ: ожидается новое подорожание. / Запретам назло: украинцы по-прежнему сидят «ВКонтакте». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Украина просит президента России провести переговоры с главами ДНР и ЛНР

В Симферополе срывают срок по реконструкции детского сада, за которым присматривает президент

Экс-чиновник «обошелся» оператору Керченской паромной переправы в 100 тыс рублей

Украина оказалась в «двадцатке» стран с реальной угрозой терроризма

Наказал за зазнайство: в Крыму сержант избил офицера за отказ здороваться

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости