Крымчанин угодил под электричку и выжил

В Крыму электропоезд «Симферополь-Джанкой» сбил 58-летнего мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перегоне станций «Урожайная – Отрадное». По словам машиниста электропоезда, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировал на звуковой сигнал. Машинистом было применено экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшему удалось выжить, его увезли с места инцидента врачи скорой помощи.

По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД Крыма.

Также в полиции напомнили о необходимости переходить железнодорожные пути только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 15.11.17

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