Украина оказалась в «двадцатке» стран с реальной угрозой терроризма

Украина сохранила место в 20-ке самых небезопасных стран с точки зрения террористической угрозы по версии аналитиков лондонского Института экономики и мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно The Global Terrorism Index-2017 «Незалежная» оказалась на 17-м месте. Несмотря на то, что стране удалось улучшить свои прошлогодние позиции сразу на 6 пунктов, Украина так и не смогла выйти из группы высокого риска из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Донбассе.

В России, по мнению аналитиков, за год также стало безопаснее. С 30-й строчки страна переместилась на 33-ю, пропустив вперед Китай (31-е место) и США (32-е). Иными словами, британские эксперты считают, что в России теперь безопаснее, чем в Америке.

В 34 государствах мира эксперты террористической угрозы не обнаружили. Отметим, что в их число попали несколько бывших советских республик – Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан, Латвия и Литва.

Хуже всего дела с терроризмом обстоят в Ираке, Афганистане и Нигерии. В топ-10 вошли также Сирия, Пакистан, Йемен, Сомали, Индия, Турция, Ливия.

Глобальный рейтинг терроризма публикуется с 2012 года и охватывает 163 государства мира.

Авторы исследования оценивают уровень террористической активности внутри страны по четырём основным показателям: количество терактов, число погибших и пострадавших, уровень материального ущерба.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 15.11.17

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