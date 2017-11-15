Экс-чиновник «обошелся» оператору Керченской паромной переправы в 100 тыс рублей

Суд оштрафовал ООО «Морская дирекция» за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятие устроило на работу бывшего сотрудника администрации Керчи, однако не сообщило об этом в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы.

По данному факту прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. В итоге суд назначил предприятию штраф в размере 100 тыс. рублей. По некоторым данным, речь идет о бывшем председателе Керченского городского совета Ларисе Щербуле, которая ушла в отставку в июне текущего года.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.11.17

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