В Симферополе срывают срок по реконструкции детского сада, за которым присматривает президент

Детский сад № 30 «Березка» на улице Самокиша в Симферополе к сроку сдан в эксплуатацию не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно в ходе министерской проверки объекта.

«Очень жаль, но в срок сдан не будет. Хотя по контракту объект должен был сдан 30 ноября», – написала у себя на странице в Facebook министр финансов Крыма Ирина Кивико, уточнив, что инспектировала проведение работ в детском саду совместно с министром строительства и архитектуры республики Сергеем Кононовым.

Стоит отметить: ранее администрация Симферополя сообщала о том, что реконструкция детского сада «Березка» находится на контроле у президента России Владимира Путина. При этом власти уже признавали наличие проблем на объекте. В конце сентября глава администрации Симферополя Игорь Лукашев и его заместитель Сергей Круцюк выезжали на место, где выявили отставание от графика производства. До них на объекте в августе побывала исполняющая обязанности главы администрации Галина Александрова, также зафиксировавшая отставание от графика и назвавшая детский сад «одним из ключевых объектов».

Подрядчик ООО «СМУ «Родная гавань», получивший контракт стоимостью более 176 миллионов рублей, приступил к работам со значительным опозданием, на что, по словам чиновников, повлияло несвоевременное проведение торгов. При этом Лукашев подчеркнул, что ход работ на объекте «ежедневно контролируют уполномоченные сотрудники администрации». Несмотря на такой заявленный контроль со стороны местных властей, подрядчик, по мнению Кивико, все равно не успеет уложиться в срок с реконструкцией.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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