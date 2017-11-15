Украина просит президента России провести переговоры с главами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР. Официальная встреча в подобном формате будет проведена впервые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принять участие в переговорах по обмену пленными Путина попросил спецпредставитель Киева Виктор Медведчук.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, то, что вы предлагали, будет реализовано, и как можно быстрее», – цитирует «Интерфакс» ответ президента России спецпредставителю Украины.

Встреча Путина и Медведчука состоялась в Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Истре.

Отметим, президент РФ является крестным отцом дочери Медведчука, и общаются они постоянно. Так, в августе текущего года спецпредставитель Киева приезжал в Крым, где, по данным РБК, обсудил с главой России некоторые вопросы украинской политики, выполнения минских соглашений и обмена пленными.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.11.17

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