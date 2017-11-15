В алуштинском санатории «Наполеон» отправил в больницу 20 человек

В Алуште 20 человек попали в больницу с кишечной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в санатории «Славутич». Оказалось, что 19 человек – это сотрудники санатория, отведавшие торт собственного производства. Еще один человек заболел после контакта с пострадавшими. Отдыхающие в санатории не успели заразиться.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на кухне, где готовили сладкое угощение, выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства. «Можно предположить употребление недоброкачественной продукции, контаминированной возбудителями сальмонеллезной инфекции, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований», – подчеркнули в ведомстве.

Материалы с требованием временно приостановить деятельности пищеблока санатория переданы в городской суд. Кроме того, подготовлены материалы дел для привлечения юридического лица и должностных лиц к административной ответственности.

Сотрудники Роспотребнадзора в настоящее время проводят необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага групповой заболеваемости острой кишечной инфекции.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 15.11.17

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